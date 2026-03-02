Інше

Глава федерації заявив, що після останніх подій важко говорити про участь команди в турнірі.

Національна команда Ірану може опинитися під загрозою участі у чемпіонаті світу 2026 року, матчі якого частково пройдуть у Сполучених Штатах. Про це повідомив президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж. Його слова передає AP News.

За його словами, після атак з боку США та Ізраїлю, а також на тлі смерті Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї, перспективи виступу іранської збірної на турнірі виглядають невизначеними. Заяву функціонера цитує AP News.

За словами Таджа, після цих подій складно з оптимізмом дивитися на майбутній чемпіонат світу.

Американо-ізраїльські авіаудари по території Ірану тривають уже кілька днів. Ситуація в регіоні залишається напруженою, що може вплинути не лише на політичні, а й на спортивні процеси.

Збірна Ірану потрапила до групи G. Вона має провести матчі проти Нової Зеландії 15 червня та Бельгії 21 червня в Інглвуді (Каліфорнія), а 26 червня в Сіетлі зіграти проти Єгипту. Чи зможе команда прибути до США та взяти участь у турнірі, наразі залишається відкритим питанням.