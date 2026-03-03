Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Італії, який відбудеться 3 березня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/2 фіналу Кубка Італії-2025/26 у Комо місцевий однойменний клуб прийматиме міланський Інтер (перша з двох очних зустрічей).

ВІВТОРОК, 3 БЕРЕЗНЯ, 22:00. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ СІНІГАЛЬЯ, КОМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ДІ БЕЛЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Вперше з 1986 року опинившись за крок від фіналу Кубка Італії Комо сподіватиметься перервати свою безвиграшну серію в дуелях з Інтером, яка зараз налічує 14 матчів (2Н, 12П). Минулої суботи амбітний колектив Сеска Фабрегаса вдома очікувано розібрався з Лечче (3:1). "Б'янкоблу" йдуть п'ятими в чемпіонаті й мають намір нав'язати боротьбу за місце в топ-4.

Тим часом у Кубку країни клуб з однойменного міста вже подолав достатньо непростий шлях. Після звитяги над Зюдтіролем Комо вибив із турніру трьох представників Серії А, а саме Сассуоло, Фіорентину й Наполі. Три найсвіжіші очні зустрічі "б'янкоблу" з міланським грандом завершилися на користь другого із загальним рахунком 8:0, але сьогоднішній поєдинок має бути рівнішим.

Впевнено лідируючий у чемпіонаті Інтер у суботу вдома впорався з Дженоа (2:0) після вильоту з 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів. Тепер "нерадзуррі" зосереджені на тому, щоб уперше з 2010 року й усього втретє в своїй історії виграти як Кубок, так і Серію А. Тим не менш, незадовго до недільного Дербі делла Мадонніна команда Крістіана Ківу навряд чи форсуватиме події.

"Нерадзуррі" можуть дозволити собі нічию на Стадіо Джузеппе Сінігалья з подальшим досягненням виходу до фіналу в квітневому матчі-відповіді в Мілані. Букмекери сьогодні більше вірять у підопічних Ківу. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.48, тоді як потенційний успіх Комо оцінюється показником 2.97. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.44.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Комо: Бюте — Смолчич, Рамон, Д. Карлос, Вальє — Перроне, Роберто — Войвода, Пас, Родрігес — Дувікас

Інтер: Х. Мартінес — Біссек, Ачербі, Бастоні — Л. Енріке, Сучич, Чалханоглу, Мхітарян, К. Аугусто — Тюрам, Еспозіто

СІТКА ТУРНІРУ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА