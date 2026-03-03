Через загострення ситуації на Близькому Сході федерації розглядають варіант перенесення матчу з Катару.
Ліонель Мессі, Getty Images
03 березня 2026, 09:26
Поєдинок Фіналіссіми-2026 між збірними Аргентини та Іспанії може відбутися не в Катарі, як планувалося раніше. Причиною можливих змін стала напружена безпекова ситуація на Близькому Сході.
Матч між переможцями Кубка Америки-2024 та Євро-2024 запланований на 27 березня. Однак регіон Перської затоки, де мали провести гру, нині перебуває в зоні підвищеного ризику через ескалацію конфлікту між Іраном, США та Ізраїлем.
За інформацією аргентинських медіа, футбольні федерації обох країн уже ведуть консультації щодо можливого перенесення зустрічі в іншу країну. Остаточне рішення поки не ухвалене, однак початковий варіант із Катаром перебуває на перегляді.
Офіційних заяв з цього приводу наразі не надходило.