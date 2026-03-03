Іспанія

18-річний вінгер Барселони став найрезультативнішим гравцем до 19 років в одному сезоні Ла Ліги.

18-річний вінгер Барселона Ламін Ямаль продовжує переписувати історію іспанського футболу.

За інформацією Transfermarkt.es, лідер каталонців очолив рейтинг гравців віком до 19 років за кількістю голів, забитих в одному сезоні Ла Ліги. На рахунку Ямаля вже 13 результативних ударів у чемпіонаті.

Таким чином, іспанець перевершив досягнення Хосе Ірарагоррі, яке трималося з сезону-1929/30 — тоді легендарний баск відзначився 12-ма м’ячами.

Свій рекорд Ямаль встановив у 26-му турі Ла Ліги, оформивши хеттрик у ворота Вільярреал. Завдяки феєричній грі юного вінгера Барселона здобула переконливу домашню перемогу з рахунком 4:1.

Раніше 18-річний талант також став наймолодшим гравцем в історії клубу, який досяг позначки у 100 перемог у складі "блаугранас".

У сезоні-2025/26 Ямаль провів 34 матчі у всіх турнірах, забивши 18 голів та віддавши 14 результативних передач. Наступний поєдинок Барселона зіграє 3 березня — каталонці спробують взяти реванш у другому матчі Кубка Іспанії проти Атлетіко Мадрид. Перша зустріч завершилася поразкою "каталонців" з рахунком 0:4.