Німеччина

Інтер, Мілан і Ювентус стежать за хавбеком Баварії, фаворитом у боротьбі вважається Арсенал.

Півзахисник Баварії Леон Горецка може змінити клуб наступного літа. 31-річний німець входить до сфери інтересів одразу трьох топклубів Серії А — Інтера, Мілана та Ювентуса, які розглядають можливість підписання гравця після завершення його контракту з мюнхенцями.

Втім, сам футболіст не поспішає з переїздом до Італії. За наявною інформацією, Горецка насамперед хоче розглянути варіанти в англійській Прем’єр-лізі. Лише у випадку відсутності домовленостей з клубами АПЛ він буде готовий детально вивчити пропозиції з Апеннін.

Головним претендентом на хавбека називають Арсенал. Лондонський клуб цікавився німцем ще взимку, однак тоді він вирішив залишитися в Баварії та допрацювати угоду до кінця. Також інтерес проявляє Тоттенгем, проте для Горецки принциповим є участь команди в Лізі чемпіонів, що робить варіант із канонірами більш привабливим.

У поточному сезоні Бундесліги півзахисник провів 21 матч і відзначився двома голами.