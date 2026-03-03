Інше

Голкіпер Бенфіки зіграв уже 42-а поєдинки у головному єврокубку.

Лісабонська Бенфіка завершила виступ у Лізі чемпіонів сезону-2025/26, вилетівши на стадії 1/16 фіналу після протистояння з Реал Мадрид.

Матч-відповідь став 42-м у кар’єрі Анатолія Трубіна в основній частині найпрестижнішого клубного турніру Європи. Із них 28 поєдинків голкіпер провів у складі Бенфіки.

Таким чином, вихованець Шахтар Донецьк обійшов за кількістю матчів у Лізі чемпіонів Олександр Зінченко, який має в активі 41 гру.

Серед чинних українських футболістів більше поєдинків у ЛЧ провели лише Ярослав Ракіцький (77) та Тарас Степаненко (66).

До десятки найкращих також входять Микола Матвієнко (38), Георгій Судаков (32), Андрій Ярмоленко (30), Валерій Бондар і Олександр Зубков (по 25), а також Віктор Коваленко (24).