Англія

Лондонці не змогли скористатися шансом відірватися від зони вильоту АПЛ.

Після поразки від Крістал Пелес з рахунком 1:3, Тоттенгем опинився всього за одне очко від зони вильоту Прем’єр-ліги. Головним моментом матчу стала червона картка капітана Міккі ван де Вена, яка змінила хід гри та залишила команду в меншості.

Матч розпочався з кількох моментів для обох команд, але перший гол був скасований через офсайд. Тоттенгем відкрив рахунок завдяки Соланке, однак вже за хвилини ван де Вен отримав вилучення за фол у штрафному майданчику. Крістал Пелес реалізував пенальті, а до перерви ще двічі забив Сарр та Ларсен, довівши рахунок до 3:1.

У другому таймі Тоттенгем намагався відігратися, проте Гендерсон та захист гостей діяли надійно. Замінені Рішарлісон і Сімонс не змогли змінити результат.

Тоттенгем — Крістал Пелес 1:3

Голи: Соланке, 35 Сарр, 40 (пен), 45+7 - Странд Ларсен, 45+1,

Тоттенгем: Вікаріо — Палінья, Дансо, ван де Вен — Порро (Сімонс, 74), Грей, Сарр, де Соуза Менезеш (Галлагер, 43) — Коло Муані (Біссума, 43), Тель — Соланке (Рішарлісон, 74)

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Ріад, Канво — Муньйос (Клайн, 14), Вортон (Г'юз, 81), Камада, Мітчелл — Сарр, Гессан (Джонсон, 67) — Странд Ларсен (Уче, 81)

Попередження: Соуза Менезеш, Сарр, Біссума — Ларсен, Клайн

Вилучення: де Вен, 38