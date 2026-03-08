Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 8 березня 2026 року.

У Житомирі відбувся напружений поєдинок між Поліссям та Динамо. Стартовий свисток пролунав о 18:00 за київським часом.

Господарі поля спочатку святкували гол на 21-й хвилині після удару Ліндона Емерллаху, проте арбітр скасував взяття воріт через фол Руслана Бабенка в атаці. Через 19 хвилин Полісся все ж вийшло вперед: пенальті за гру рукою Максима Коробова реалізував Олексій Гуцуляк.

На перерву команди пішли за рівного рахунку завдяки точному удару Матвія Пономаренка. На 60-й хвилині форвард Динамо встановив остаточний рахунок – 2:1 на користь гостей.

Після цієї перемоги Полісся залишилося на третьому місці з 36 очками, а Динамо йде четвертим із 35 очками.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Динамо у рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Полісся — Динамо Київ 1:2

Голи: Гуцуляк, 40 (пен.) — Пономаренко, 45+2, 59

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський (Федор, 66), Бабенко (Краснічі, 66), Емерллаху (Шепелєв, 83) — Гуцуляк, Краснопір (Гайдучик, 66), Назаренко (Майсурадзе, 83).

Динамо Київ: Нещерет — Коробов, Біловар, Михавко, Караваєв (Тимчик, 64) — Піхальонок (Яцик, 81), Бражко, Шапаренко (Михайленко, 73) — Волошин, Пономаренко (Герреро, 81), Редушко.

Попередження: Пономаренко