Тренер розкритикував суддів після поразки Полісся від Динамо.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань висловив незадоволення роботою арбітра після поразки своєї команди від Динамо у матчі 19-го туру УПЛ (1:2).

За словами фахівця, ключовим фактором результату стали дві серйозні помилки судді: скасований гол легіонера Полісся Ліндона Емерлаху та не вилучений захисник киян Крістіан Біловар за грубий фол.

"Ми можемо зараз говорити про дві речі: рішення суддів, які вплинули на результат, і моя команда. За свою команду я готовий відповідати. Але це впливає на психологічний стан гравців: ти розумієш, що тебе можна бити, суперник стає агресивнішим, а ти не можеш боротися, бо йому дозволено більше", – зазначив Ротань в ефірі програми Футбол 360.

Тренер підкреслив, що перший тайм мав би завершитися з рахунком 2:0 на користь Полісся, а гра виглядала б зовсім інакше:



"Я вважаю, що рахунок мав бути 2:0 у першому таймі і гра була б іншою. Що стосується наших помилок, то ми розберемося, сьогодні з командою говорили про надійність, про те, що є моменти, де потрібна надійність, де потрібно грати в один дотик і витискати зі свого штрафного. Перший гол зовсім нелогічний, це нещастя сталося через те, що ти піднімаєш руки, коли борешся, ти боїшся сфолити, коли суддя віддає перевагу другій команді".

Після цієї перемоги Динамо набрало 35 очок і скоротило відставання від Полісся (36 очок), яке наразі йде третім у турнірній таблиці.

У наступному турі Динамо 13 березня прийматиме Оболонь, а Полісся 14 березня гратиме проти Кривбасу.