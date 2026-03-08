Україна

Костюк відзначив, що результати команди залежать від дисципліни та ефективності у ключових моментах.

Головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував перемогу над Поліссям 2:1 у матчі 19-го туру української Прем’єр-ліги.

"У нас кожен матч відповідальний, адже ми знаємо, що є відставання від лідерів турнірної таблиці, і сьогодні ми його скоротили. Звісно, гра була принципова, тому що команди перебували поруч – Полісся на третьому місці, а ми – на четвертому з різницею у чотири очки. Тепер ми її скоротили до одного балу", – сказав Костюк.

"Ми не дивуємося, адже добре знаємо Матвія, його сильні сторони. Перейшовши з команди U19 до основного складу, він продовжує забивати у кожній грі, тримати потрібний рівень, створювати моменти. Але не потрібно якихось особливих компліментів, тому що йому ще є над чим працювати. У його грі поки що є багато браку. Втім для форварда головне – забивати голи".

Матч розпочався з голу Олексія Гуцуляка з пенальті на користь Полісся. Наприкінці першого тайму Пономаренко зрівняв рахунок, а у другому таймі оформив переможний м’яч для Динамо.

Після цієї перемоги Динамо посідає четверте місце, набравши 35 очок. Наступний матч команда Костюка проведе вдома проти Оболоні 13 березня.