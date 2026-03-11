Команда Ганса-Дітера Фліка в першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА була сама не своя.
Ньюкасл — Барселона, Getty Images
11 березня 2026, 00:01
Ньюкасл — Барселона 1:1
Голи: Барнс, 86 — Ямал, 90+6 (пен.)
Ньюкасл: Рамсдейл — Тріпп’єр (Лівраменто, 67), Тіав, Берн, Голл — Ремзі, Тоналі, Жоелінтон — Еланга (Дж. Мерфі, 67), Осула (Гордон, 67), Барнс (Віллок, 90).
Барселона: Ж. Гарсія — Араухо (Еспарт, 88), Кубарсі, Мартін, Канселу — Педрі (Ольмо, 70), Берналь (Касадо, 73) — Ямал, Рафінья, Фермін (Ферран, 88) — Левандовські (Рашфорд, 70).
Попередження: Тоналі — Канселу