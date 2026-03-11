Головний тренер каталонців упевнений, що його команда покаже інший футбол у другій грі.
Ганс-Дітер Флік, getty images
11 березня 2026, 11:59
Головний тренер Барселона Ганс-Дітер Флік прокоментував нічию з Ньюкасл Юнайтед (1:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА.
Каталонці уникнули поразки лише в компенсований час — пенальті реалізував вінгер команди Ламін Ямаль. Німецький наставник зазначив, що найбільше його порадував саме результат зустрічі.
За словами Фліка, його команда не надто якісно діяла з м’ячем, однак добре працювала без нього та надійно оборонялася:
"Мене більше порадував результат. Ми не найкращим чином працювали з м'ячем. Без нього ми діяли добре, захищалися як команда. Це порадувало. На цьому стадіоні нелегко грати, враховуючи тиск і атмосферу. Під пресингом ми допустили багато помилок, треба додавати".
Тренер також нагадав, що команда провела багато матчів останнім часом і повинна покращити свою гру:
"Ми провели багато матчів. Нам треба грати краще. Позитивний момент – це результат. Вирвати цю нічию, програючи в один м'яч, це фантастика".
Флік упевнений, що у матчі-відповіді його підопічні виступлять сильніше:
"Впевнений, що на Камп Ноу Барселона зіграє по-іншому".
Матч-відповідь між Барселона та Ньюкасл Юнайтед відбудеться 18 березня та розпочнеться о 19:45 за київським часом.