Ліга чемпіонів

Головний тренер каталонців упевнений, що його команда покаже інший футбол у другій грі.

Головний тренер Барселона Ганс-Дітер Флік прокоментував нічию з Ньюкасл Юнайтед (1:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА.

Каталонці уникнули поразки лише в компенсований час — пенальті реалізував вінгер команди Ламін Ямаль. Німецький наставник зазначив, що найбільше його порадував саме результат зустрічі.

За словами Фліка, його команда не надто якісно діяла з м’ячем, однак добре працювала без нього та надійно оборонялася:

"Мене більше порадував результат. Ми не найкращим чином працювали з м'ячем. Без нього ми діяли добре, захищалися як команда. Це порадувало. На цьому стадіоні нелегко грати, враховуючи тиск і атмосферу. Під пресингом ми допустили багато помилок, треба додавати".

Тренер також нагадав, що команда провела багато матчів останнім часом і повинна покращити свою гру:

"Ми провели багато матчів. Нам треба грати краще. Позитивний момент – це результат. Вирвати цю нічию, програючи в один м'яч, це фантастика".

Флік упевнений, що у матчі-відповіді його підопічні виступлять сильніше:

"Впевнений, що на Камп Ноу Барселона зіграє по-іншому".

Матч-відповідь між Барселона та Ньюкасл Юнайтед відбудеться 18 березня та розпочнеться о 19:45 за київським часом.