Ліга чемпіонів

Наставник Ньюкасл Юнайтед вважає, що його команда провела один із найкращих матчів сезону.

Головний тренер Ньюкасл Юнайтед Едді Гау прокоментував нічию з Барселона (1:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА, а також висловився щодо суддівських рішень наприкінці зустрічі.

За словами наставника англійського клубу, його команда провела дуже сильний матч, незважаючи на пропущений м’яч у компенсований час:

"Я вважаю, що ми були видатними, справді дуже гарний виступ. Ми підтримували інтенсивність. Момент наприкінці показує це в негативному світлі, але це був один з наших найкращих виступів".

Гау зазначив, що Ньюкасл створив достатньо моментів і продемонстрував, що здатний грати на рівних з каталонцями, однак у матчі-відповіді команді доведеться діяти ще сильніше:

"Я думав, що у нас було достатньо, щоб забити, перш ніж ми це зробили. Гра показала, що ми здатні, але ми знаємо, що, ймовірно, нам доведеться викластися більше, вирушаючи на їхній стадіон. Ми здатні на це, але нам потрібно буде бути на найкращому рівні".

Окремо тренер прокоментував пенальті, після якого Барселона зрівняла рахунок:

"Я думаю, що це м’яко, але Малік контактує. У нас була своя форма, ми ні за що не повинні були пропускати цей гол. Ми розглянемо це, але я не хочу, щоб це перекреслило 93 хвилини до цього, протягом яких ми були якісними".

Також наставник Ньюкасла зазначив, що у багатьох спірних епізодах суддя приймав рішення не на користь його команди, але він не хоче робити на цьому головний акцент:

"За 90 хвилин, з точки зору Ньюкасла, ми були в невигідному становищі в багатьох ситуаціях 50/50, але я не хочу на цьому зосереджуватися".

Хау підкреслив, що доля протистояння ще не вирішена, і все визначиться у другому матчі:

"Сьогодні ввечері все одно нічого не вирішилося. Другий матч має пріоритет. Ми повинні вірити в те, наскільки ми хороші, взяти з цього матчу все позитивне. Це буде зовсім інша гра і для нас це більший виклик".

Нагадаємо, Ньюкасл пропустив у компенсований час після пенальті, який реалізував вінгер Барселони Ламін Ямаль, встановивши підсумковий рахунок 1:1.