Угорський півзахисник наблизився до найкращого показника в історії АПЛ.

Півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї відзначився ефектним голом прямим ударом зі штрафного у матчі 30-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Тоттенгема, який завершився з рахунком 1:1. Завдяки цьому м’ячу угорець увійшов до історії мерсисайдського клубу.

Цей гол став для Собослаї вже четвертим зі штрафного у нинішньому сезоні АПЛ. Таким чином він встановив новий рекорд Ліверпуля за кількістю забитих м’ячів прямими ударами зі штрафних протягом одного сезону чемпіонату.

Крім того, півзахисник наблизився до повторення найкращого показника в історії всієї Прем’єр-ліги. Рекорд належить Девіду Бекхему, який у сезоні 2000/2001 забив п’ять голів зі штрафних, а також Лорану Роберу, котрий повторив це досягнення у сезоні 2001/2002.

У поточному сезоні Собослаї провів за Ліверпуль 41 матч у всіх турнірах. На його рахунку 11 забитих м’ячів і 8 результативних передач.