Едуардо Камавінга прагне отримувати більше ігрового часу на фоні чуток про можливий трансфер.

Півзахисник мадридського Реал Мадрида Едуардо Камавінга висловлює незадоволення через скорочення своєї ролі в команді.

Згідно з повідомленнями джерела, французький хавбек хоче мати вагоміший вплив на гру "вершкових". Водночас раніше з'являлася інформація, що Камавінга не належить до списку недоторканних гравців, тож мадридці готові розглянути пропозиції щодо його продажу, якщо вони будуть фінансово привабливими.

У поточному сезоні-2025/26 23-річний француз узяв участь у 32 матчах в усіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами та однією результативною передачею. Експерти порталу Transfermarkt оцінюють ринкову вартість півзахисника у 50 мільйонів євро.