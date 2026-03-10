Англія

росіянин заявив, що боротиметься із британським урядом у суді через кошти, заморожені після продажу клубу.

Мільярдер Роман Абрамович заявив, що боротиметься проти будь-яких спроб уряду Великої Британії конфіскувати кошти, отримані від продажу футбольного клубу Челсі.

За словами адвокатів бізнесмена, гроші від трансакції повністю належать Абрамовичу. Юристи наголосили, що будь-яке офіційне провадження щодо конфіскації буде оскаржене в суді.

Раніше уряд Великої Британії видав Абрамовичу останнє попередження про передачу коштів від продажу клубу до фонду підтримки України. Мільярдеру надали 90 днів для переказу грошей, інакше йому загрожує судовий розгляд. Деякі депутати британського парламенту пропонували скоротити термін до одного місяця, але остаточно затвердили тримісячну відстрочку.

Наразі кошти від продажу Челсі залишаються замороженими на банківському рахунку спеціального трасту. Документ на спеціальний фонд допомоги Україні має підписати сам Абрамович, без підтвердження якого активи не можуть бути направлені постраждалим українцям. Раніше повідомлялося, що бізнесмен планує надіслати половину активів росіянам.

Абрамович придбав Челсі влітку 2003 року. За час його власності лондонський клуб двічі виграв Лігу чемпіонів та Лігу Європи, а також п’ять разів ставав чемпіоном Англії.

Бізнесмен виставив клуб на продаж після того, як потрапив під санкції уряду Великої Британії через військове вторгнення Росія в Україна. У травні 2022 року консорціум на чолі з американським бізнесменом Тодд Боелі придбав Челсі за 4,25 млрд фунтів (еквівалент 5,25 млрд доларів).