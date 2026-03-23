Ліга наголосила, що расизму немає місця у футболі та суспільстві, а винні отримають серйозні санкції.
Лютсарел Гертрейдаm Getty Images
23 березня 2026, 16:33
Прем'єр-ліга засудила расистські образи на адресу захисника Сандерленда Лутсхарела Гертрейди під час матчу 31-го туру проти Ньюкасла.
Гру на Сент-Джеймс Парк призупиняли у другому таймі після того, як Гертрейда повідомив про дискримінаційні образи з боку вболівальників.
АПЛ запропонувала повну підтримку гравцю та заявила, що расизму немає місця в грі та суспільстві. Будь-які особи, визнані винними у дискримінації, зіштовхнуться з найсерйознішими наслідками.
Ліга закликала повідомляти про випадки дискримінації як на стадіонах, так і в інтернеті.
