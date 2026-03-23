Французький форвард підпише дворічний контракт із Орландо Сіті після завершення сезону.

Форвард Антуан Грізманн підпише контракт із Орландо Сіті та зароблятиме близько 10 мільйонів євро на рік, повідомив журналіст Фабріс Гокінс.

35-річний француз приєднається до клубу МЛС після завершення поточного сезону, підписавши угоду на два роки.

Очікується підписання необхідних документів уже цього тижня.

У цьому сезоні на рахунку Грізманна 13 голів та чотири асисти в 43 матчах (1985 хвилин).

Раніше повідомлялось, що Грізманн відзначився голом у 13 розіграші Ліги чемпіонів поспіль.