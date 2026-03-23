Французький форвард підпише дворічний контракт із Орландо Сіті після завершення сезону.
Антуан Грізманн, Getty Images
23 березня 2026, 16:00
Форвард Антуан Грізманн підпише контракт із Орландо Сіті та зароблятиме близько 10 мільйонів євро на рік, повідомив журналіст Фабріс Гокінс.
35-річний француз приєднається до клубу МЛС після завершення поточного сезону, підписавши угоду на два роки.
Очікується підписання необхідних документів уже цього тижня.
У цьому сезоні на рахунку Грізманна 13 голів та чотири асисти в 43 матчах (1985 хвилин).
Раніше повідомлялось, що Грізманн відзначився голом у 13 розіграші Ліги чемпіонів поспіль.