Англія

Помічник Тудора спілкувався з пресою, поки головний тренер перебував у сімейних справах.

Помер батько головного тренера Тоттенхема Ігоря Тудора, Маріо Тудор.

Смерть підтвердила хорватська спортивна газета Sportske novosti. 47-річний наставник дізнався про трагедію невдовзі після домашньої поразки від Ноттінгем Форест з рахунком 0:3 у 31-му турі АПЛ. Через це перед пресою замість нього виступив помічник Бруно Сальтор.

"Це особисті та сімейні справи, і зараз не вдалий час для висловлювань Ігора", — зазначив Сальтор.

Тудор змінив Томаса Франка на посаді головного тренера лондонського клубу. Під його керівництвом Тоттенхем у семи матчах зазнав п’ять поразок, здобув одну перемогу та один раз зіграв унічию.