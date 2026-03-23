Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Глядачі зможуть дивитися перші 10 хвилин кожного матчу та отримають доступ до ексклюзивного контенту.

ФІФА домовилася з YouTube про масштабне партнерство у рамках чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Вперше в історії турніру офіційні медіа-партнери ФІФА зможуть транслювати перші 10 хвилин кожного матчу у прямому ефірі на своїх YouTube-каналах. Повна трансляція буде доступна лише для обраних матчів турніру.

Глядачі також отримають доступ до розширених хайлайтів, закулісних зйомок та коротких роликів у форматі Shorts, що дозволить ще ближче стежити за подіями чемпіонату.

Раніше стало відомо, що ФІФА схвалила низку революційних змін до футбольних правил, які будуть запроваджені на чемпіонаті світу-2026.