Федерація обурена рішенням CAF і готова йти до кінця в судах.

Президент Федерації футболу Сенегалу Абдулай Фалл різко відреагував на рішення Африканської конфедерації футболу анулювати перемогу команди у фіналі Кубка африканських націй та присудити технічну поразку.

За словами функціонера, організація не збирається миритися з таким вердиктом і має намір вести активну боротьбу на юридичному рівні. "Перед обличчям цього адміністративного пограбування федерація відмовляється від неминучості. Ми будемо вести моральний та юридичний хрестовий похід", — заявив Фалл.

Юридичну позицію сенегальців підтримує адвокат Хуан де Діос Креспо, який назвав рішення CAF неприйнятним: "Це рішення не можна навіть вважати справжньою ухвалою спортивного правосуддя – воно настільки грубе, настільки абсурдне, настільки ірраціональне. Воно відкрито порушує Правила гри".

Він також попередив про небезпечний прецедент: "Якщо Спортивний арбітражний суд ухвалить рішення не на користь Сенегалу, переможці наступного чемпіонату світу визначатимуться в юридичних фірмах, а не на футбольному полі".

Справу вже передано до CAS. Сторони мають визначені строки для подання аргументів, а сам процес може тривати до року, хоча сенегальська сторона сподівається на пришвидшення розгляду.

Причиною санкцій стало те, що гравці Сенегалу наприкінці фіналу залишили поле, протестуючи проти суддівства, що було трактовано як відмова продовжувати матч. Попри це, в країні продовжують вважати себе чинними чемпіонами Африки.