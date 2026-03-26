Англія

Льюїс-Скеллі серед пріоритетних кандидатів на літнє підсилення команди.

Керівництво Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписання 19-річного лівого захисника Арсенала Майлза Льюїс-Скеллі під час літнього трансферного вікна.

Як повідомляє Sky Sports, лондонський клуб планує підсилення складу і готовий розглядати продаж своїх гравців для фінансування нових трансферів. Продаж власного вихованця дозволить Арсеналу отримати 100% прибутку від угоди.

Льюїс-Скеллі входить до списку кандидатів Манчестер Юнайтед разом із Льюїсом Голлом з Ньюкасла та Натаніелем Брауном з Айнтрахта.

У поточному сезоні англієць провів 27 матчів у всіх турнірах за Арсенал і віддав чотири результативні передачі.