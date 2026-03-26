Льюїс-Скеллі серед пріоритетних кандидатів на літнє підсилення команди.
Майлз Льюїс-Скеллі, getty images
26 березня 2026, 18:38
Керівництво Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписання 19-річного лівого захисника Арсенала Майлза Льюїс-Скеллі під час літнього трансферного вікна.
Як повідомляє Sky Sports, лондонський клуб планує підсилення складу і готовий розглядати продаж своїх гравців для фінансування нових трансферів. Продаж власного вихованця дозволить Арсеналу отримати 100% прибутку від угоди.
Льюїс-Скеллі входить до списку кандидатів Манчестер Юнайтед разом із Льюїсом Голлом з Ньюкасла та Натаніелем Брауном з Айнтрахта.
У поточному сезоні англієць провів 27 матчів у всіх турнірах за Арсенал і віддав чотири результативні передачі.