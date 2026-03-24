Український футболіст відверто розповів про втрату ігрового часу в лондонському клубі.

Футболіст збірної України та Аякса Олександр Зінченко відверто розповів про складний період у своїй кар’єрі під час виступів за Арсенал.

За словами українця, він поступово почав втрачати місце в основному складі лондонського клубу, що стало для нього серйозним психологічним випробуванням.

"Мені було дуже соромно через те, що моя кар'єра в Арсеналі почала розпадатися. Я фактично взагалі не грав у стартовому складі, за винятком кількох окремих матчів. Якщо говорити суто особисто, то це був, безумовно, найгірший сезон, який я коли-небудь переживав як професіонал", — заявив Зінченко.

Наразі українець виступає за Аякс, однак нещодавно зазнав серйозної травми. Півзахисник отримав ушкодження коліна у матчі чемпіонату Нідерландів проти Фортуна Сіттард.

Через травму Зінченко вибув орієнтовно на 6–7 місяців, що стане ще одним викликом у його кар’єрі.