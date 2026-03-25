Лондонці розглядають підписання вінгера ПСЖ, але угода обіцяє бути складною.

Лондонський Арсенал вивчає можливість підписання вінгера ПСЖ Хвічі Кварацхелії під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, представники грузинського футболіста відкриті до обговорення потенційного переходу. Водночас у ПСЖ вважають Кварацхелію одним із ключових гравців проєкту та не налаштовані легко розлучатися зі своєю зіркою.

Очікується, що Арсенал може піти на кадрові зміни влітку, зокрема розглядає продаж кількох досвідчених гравців, щоб відповідати фінансовим вимогам і створити простір для нових підписань. Посилення атаки є одним із пріоритетів головного тренера команди Мікеля Артети.

25-річний Кварацхелія розглядається як футболіст, здатний додати креативу та підвищити загальний рівень гри команди. Особливо вражаючою була його форма в Лізі чемпіонів, де він, зокрема, відзначився трьома голами у протистоянні з Челсі.

Втім, потенційна угода виглядає вкрай складною. У ПСЖ не поспішають продавати одного з лідерів, а сам гравець раніше публічно заявляв про бажання досягти значних успіхів у паризькому клубі.

У поточному сезоні Хвіча провів за Парі Сен-Жермен 37 матчів, забив 12 голів та віддав 7 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює його у 90 мільйонів євро.