Англія

Арсенал, Манчестер Юнайтед і Челсі стежать за хавбеком, якого оцінюють у понад 80 мільйонів фунтів.

Атакувальний півзахисник Астон Вілли Морган Роджерс може змінити клуб уже під час літнього трансферного вікна.

За інформацією The Times, 23-річний англієць привернув увагу одразу трьох топклубів АПЛ — Арсенала, Манчестер Юнайтед і Челсі.

Втім, бірмінгемці не мають наміру дешево розлучатися з одним із ключових гравців. Очікується, що Вілла вимагатиме за Роджерса понад 80 мільйонів фунтів. Така сума пов’язана з умовами попереднього трансферу — клуб повинен виплатити 20% від прибутку Мідлсбро, звідки футболіст перейшов у лютому 2024 року за 15 мільйонів фунтів.

У поточному сезоні Прем’єр-ліги Роджерс провів 31 матч, у яких відзначився 8 голами та 5 асистами.

При цьому раніше була інформація, що Астон Вілла та Роджерс продовжують переговори щодо нового контракту.