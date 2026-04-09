Арсенал, Манчестер Юнайтед і Челсі стежать за хавбеком, якого оцінюють у понад 80 мільйонів фунтів.
Морган Роджерс, Getty Images
09 квітня 2026, 19:48
Атакувальний півзахисник Астон Вілли Морган Роджерс може змінити клуб уже під час літнього трансферного вікна.
За інформацією The Times, 23-річний англієць привернув увагу одразу трьох топклубів АПЛ — Арсенала, Манчестер Юнайтед і Челсі.
Втім, бірмінгемці не мають наміру дешево розлучатися з одним із ключових гравців. Очікується, що Вілла вимагатиме за Роджерса понад 80 мільйонів фунтів. Така сума пов’язана з умовами попереднього трансферу — клуб повинен виплатити 20% від прибутку Мідлсбро, звідки футболіст перейшов у лютому 2024 року за 15 мільйонів фунтів.
У поточному сезоні Прем’єр-ліги Роджерс провів 31 матч, у яких відзначився 8 голами та 5 асистами.
При цьому раніше була інформація, що Астон Вілла та Роджерс продовжують переговори щодо нового контракту.