Румунія вшановує легендарного тренера та гравця, який помер у віці 80 років.

Новий стадіон Динамо в Бухаресті буде названий на честь Мірчі Луческу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Румунії Кетелін Предою.

Майбутня арена отримає офіційну назву Стадіон Динамо імені Мірчі Луческу. Відповідне рішення вже підтримане на рівні державних структур і клубу.

Міністр внутрішніх справ Румунії Кетелін Предою підкреслив значення Луческу для румунського футболу та країни загалом:

— Від імені Міністерства внутрішніх справ, клубу Динамо Бухарест і всієї нашої великої спільноти ми висловлюємо глибоку повагу людині, видатному професіоналу та патріоту Мірчі Луческу. Він здійснив революцію в румунському футболі, у тренерській професії та став національним надбанням, визнаним у всьому світі.

На знак поваги до всього, що Мірча Луческу зробив для нашого футболу, країни та світового спорту, ми розпочали юридичні процедури, щоб новий стадіон Динамо носив його ім’я. Нехай він спочиває з миром, — сказав Кетелін Предою.

Мірча Луческу пішов із життя 7 квітня у віці 80 років. У складі Динамо Бухарест він виступав як гравець у 1963–1977 роках, вигравши шість чемпіонств і Кубок Румунії. Пізніше очолював команду як тренер із 1985 по 1990 рік, здобувши ще одне чемпіонство та два національні кубки.