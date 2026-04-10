Англія

Тренер Ліверпуля заявив про повну підтримку з боку клубу та фанатів після невдалих результатів.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про підтримку, яку він отримує у клубі, напередодні матчу АПЛ проти Фулгема.

Після поразки від ПСЖ (0:2) у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів наставник підкреслив, що відчуває довіру як з боку керівництва, так і від уболівальників.

"Часто це повторюю, але я відчуваю велику підтримку. Не тільки від власників, а й від Річарда Г'юза та Майкла Едвардса, від них також велика підтримка".

Слот окремо звернув увагу на реакцію фанатів навіть після важких поразок:

"Хоч як дивно це звучить, я також відчуваю підтримку від уболівальників. Після поразки з рахунком 0:4 від Манчестер Сіті вони співали "Ми любимо Ліверпуль". Справедливо буде сказати, що нас перегравали протягом усіх 90 хвилин, а вони все одно співали та аплодували нам".

Тренер наголосив, що команда усвідомлює свою ситуацію, але зберігає внутрішню впевненість:

"Ми розуміємо, в якій ситуації перебуваємо, і водночас я відчуваю повну підтримку", — завершив нідерландець.

Раніше повідомлялось, що Слот залишиться на чолі Ліверпуля наступного сезону.