Тренер Ліверпуля заявив про повну підтримку з боку клубу та фанатів після невдалих результатів.
10 квітня 2026, 12:42
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про підтримку, яку він отримує у клубі, напередодні матчу АПЛ проти Фулгема.
Після поразки від ПСЖ (0:2) у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів наставник підкреслив, що відчуває довіру як з боку керівництва, так і від уболівальників.
"Часто це повторюю, але я відчуваю велику підтримку. Не тільки від власників, а й від Річарда Г'юза та Майкла Едвардса, від них також велика підтримка".
Слот окремо звернув увагу на реакцію фанатів навіть після важких поразок:
"Хоч як дивно це звучить, я також відчуваю підтримку від уболівальників. Після поразки з рахунком 0:4 від Манчестер Сіті вони співали "Ми любимо Ліверпуль". Справедливо буде сказати, що нас перегравали протягом усіх 90 хвилин, а вони все одно співали та аплодували нам".
Тренер наголосив, що команда усвідомлює свою ситуацію, але зберігає внутрішню впевненість:
"Ми розуміємо, в якій ситуації перебуваємо, і водночас я відчуваю повну підтримку", — завершив нідерландець.
Раніше повідомлялось, що Слот залишиться на чолі Ліверпуля наступного сезону.