Англія

Керівництво клубу зберігає довіру до тренера та готує підсилення влітку.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот продовжить роботу з командою в наступному сезоні. Клуб не планує змінювати наставника, попри нестабільні результати в поточній кампанії.

Інформацію про це оприлюднило видання The Athletic.

За наявною інформацією, керівництво мерсисайдців повністю підтримує нідерландського фахівця та розраховує на довгострокову співпрацю. У клубі вже формують плани на літнє трансферне вікно, щоб підсилити склад і зробити його більш конкурентоспроможним.

Очікується, що Слот відіграватиме ключову роль у кадровій політиці Ліверпуля, включно з вибором новачків і стратегічним розвитком команди.

Раніше Слот відверто прокоментував кризу та 10-ту поразку Ліверпуля в АПЛ.