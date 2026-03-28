Керівництво клубу зберігає довіру до тренера та готує підсилення влітку.
Арне Слот, getty images
28 березня 2026, 18:50
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот продовжить роботу з командою в наступному сезоні. Клуб не планує змінювати наставника, попри нестабільні результати в поточній кампанії.
Інформацію про це оприлюднило видання The Athletic.
За наявною інформацією, керівництво мерсисайдців повністю підтримує нідерландського фахівця та розраховує на довгострокову співпрацю. У клубі вже формують плани на літнє трансферне вікно, щоб підсилити склад і зробити його більш конкурентоспроможним.
Очікується, що Слот відіграватиме ключову роль у кадровій політиці Ліверпуля, включно з вибором новачків і стратегічним розвитком команди.
Раніше Слот відверто прокоментував кризу та 10-ту поразку Ліверпуля в АПЛ.