Турецький клуб упевнений у завершенні трансферу голкіпера Манчестер Юнайтед найближчим часом.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Алтай Баїндир може залишити клуб уже цього літа та повернутися до Туреччини. Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, представники 28-річного воротаря вже узгодили особисті умови контракту з Бешикташем. Тепер сторонам залишається домовитися про суму трансферу між клубами, що не повинно стати серйозною перепоною.

Зазначається, що турецький клуб ще взимку намагався підписати Баїндира, однак тоді Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію. Наразі ж ситуація змінилася, і сам гравець відкритий до переходу.

Баїндир приєднався до Манчестер Юнайтед у 2023 році з Фенербахче приблизно за 4,3 мільйона фунтів, але не зумів стати основним воротарем команди, виконуючи роль другого номера. У Бешикташі впевнені, що зможуть успішно завершити трансфер у найближчі місяці.