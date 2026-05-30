Тренер Бразилії не планує змін у заявці попри травму зіркового нападника.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті прокоментував ситуацію з Неймаром, який отримав травму напередодні чемпіонату світу-2026.

Італійський фахівець заявив, що не має наміру замінювати форварда у заявці команди, незважаючи на його проблеми зі здоров'ям.

«Перед оголошенням складу ми отримали інформацію від Сантоса про невелику проблему у гравця. Ми викликали його, тому що вважаємо, що він заслужив на це право. Він добре тренується, мотивований і може бути готовим найближчим часом. Він залишиться з нами доти, доки не відновиться та не стане доступним для гри», — сказав Анчелотті.

Тренер висловив упевненість, що Неймар зможе повернутися на поле вже до стартового або другого матчу турніру.

"Я не сумніваюся, що ми нікого не замінюватимемо. Ці 26 футболістів були обрані для участі у чемпіонаті світу. У березні я говорив, що можу викликати гравця, який ще не готовий на 100%, але буде готовий до початку турніру. На жаль, Едер Мілітао та Естевао не можуть бути повністю готовими, а Неймар — може", — додав наставник.

Раніше стало відомо, що Неймар пропустить від двох до трьох тижнів через травму м'яза правої литки другого ступеня. Футболіст уже пройшов медичне обстеження та МРТ у розташуванні національної команди, які підтвердили ушкодження.

Через травму нападник пропустить товариські матчі збірної Бразилії проти Панами та Єгипту, які стануть останніми спарингами перед стартом мундіалю. Водночас його участь у першому матчі чемпіонату світу проти Марокко поки залишається під питанням.

На ЧС-2026 збірна Бразилії виступить у групі C, де також зіграють Марокко, Шотландія та Гаїті. Свій шлях на турнірі бразильці розпочнуть матчем проти марокканців у ніч проти 14 червня.