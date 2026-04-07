Англія

Англійський захисник підпише короткострокову угоду з опцією продовження.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр погодився піти на суттєве зниження заробітної плати, щоб залишитися в клубі. Про це повідомляє talkSPORT.

Раніше англієць заробляв близько 190 тисяч фунтів на тиждень, однак керівництво манкуніанців було готове продовжити співпрацю лише на менш вигідних фінансових умовах. У підсумку 33-річний футболіст погодився на компроміс і підписав новий контракт до літа 2027 року.

Попри інтерес з боку інших клубів АПЛ та закордонних команд, Магвайр був налаштований залишитися на Олд Траффорд.

У Манчестер Юнайтед задоволені таким рішенням, адже цінують досвід і лідерські якості захисника. Крім того, у клубі враховують фінансовий аспект: пошук і підписання нового центрбека потребували б значних витрат, тоді як пріоритетом для підсилення наразі є інші позиції, зокрема центр поля.