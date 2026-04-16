Колишній голкіпер збірної Австрії помер унаслідок ДТП із потягом.

Футбольний світ сколихнула трагічна новина — на 49-му році життя загинув колишній воротар збірної Австрії Алекс Маннінгер. Про це повідомляють Sky Sport Austria, Kicker та інші авторитетні ЗМІ.

За інформацією джерел, нещасний випадок стався в районі Зальцбурга, де автомобіль Маннінгера зіткнувся з потягом на нерегульованому переїзді.

Екстрені служби оперативно прибули на місце події, однак врятувати життя колишнього футболіста не вдалося — він загинув на місці.

Маннінгер провів довгу та успішну кар’єру, яка тривала понад два десятиліття. У 1997 році він став першим австрійцем, який зіграв в англійській Прем’єр-лізі, перейшовши до Арсеналу. У сезоні-1997/98 воротар відіграв важливу роль у завоюванні «канонірами» золотого дубля, зокрема оформивши шість "сухих" матчів поспіль у вирішальній частині чемпіонату.

У подальшому Маннінгер виступав за низку відомих європейських клубів, серед яких Ювентус, Фіорентина та Ліверпуль, де завершив кар’єру у 2017 році. На міжнародному рівні він провів 33 матчі за збірну Австрії та входив до заявки команди на Євро-2008.

Колишні клуби воротаря вже висловили співчуття родині та близьким. У Арсеналі та Ювентусі відзначили професіоналізм, відданість та лідерські якості Маннінгера, які залишили помітний слід у його кар’єрі.