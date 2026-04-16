Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 15 квітня 2026 року.

Лондонський Арсенал обіграв португальський Спортінг у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Команда Мікеля Артети тримала в голові матч на вихідних проти Манчестер Сіті, тому перед своїми вболівальниками вирішила захищати здобутий тиждень тому результат.

Лише на початку другого тайму "канонірам" удалось пограти в атакувальний футбол, але користі для рахунку вони з того не отримали, як і суперники, котрі створили кілька дуже непоганих моментів, проте порятунок також не оформили.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Спортінг у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Арсенал — Спортінг 0:0 (перший матч — 1:0)

Арсенал: Рая — К. Москера, Саліба, Габріел, Інкап’є — Субіменді, Райс — Мадуеке (Доуман, 63), Езе (Жезус, 79), Мартінеллі (Троссар, 79) — Йокерес (Гаверц, 56).

Спортінг: Р. Сілва — Куарежма (Ваяннідіс, 85), Діоманде, Інасіу, Араухо — Юльманн, Моріта (Сімойнш, 77) — Катаму (Кенда, 71), Трінкан (Нел, 85), П. Гонсалвеш (Браганса, 71) — Суарес.

Попередження: Араухо