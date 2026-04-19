Амірі реалізував пенальті в компенсований час і врятував Майнц від поразки в матчі Бундесліги.

Боруссія Менхенгладбах і Майнц зіграли внічию 1:1 у матчі 30-го туру Бундесліги, а доля поєдинку вирішилася вже у компенсований час.

Господарі відкрили рахунок у першому таймі завдяки вдалому удару Скаллі після швидкої атаки. Боруссія довгий час контролювала перебіг гри та зберігала мінімальну перевагу, хоча обидві команди мали свої моменти.

Після перерви Майнц активізувався та почав тиснути на ворота суперника, але довго не міг реалізувати свої нагоди. Ближче до кінця матчу гості значно додали в атаці, змусивши оборону Боруссії працювати на межі.

Кульмінація настала у компенсований час: захисник господарів Енгельгардт порушив правила у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті. Надім Амірі впевнено реалізував одинадцятиметровий удар, зрівнявши рахунок — 1:1.

Боруссія Менхенгладбах — Майнц 1:1

Голи: Скаллі, 7 - Амірі, 90+6 (пен)

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Зандер, Ельведі, Дікс (К'яродія, 71) — Скаллі, Райц, Енгельгардт, Кастроп (Улльріх, 72) — Болін (Онора, 66), Штогер (Рейна, 72) — Табакович (Такаї, 87)

Майнц: Батц — да Кошта (Вайпер, 83), Пош, Кор — Сано — Касі (Відмер, 76), Амірі, Небель, Ферачніг (Мвене, 66) — Тіц, Бекер (Зіб, 66)

Попередження: Табакович, Енгельгардт, Ельведі, Зандер, Ніколас — Кор, Касі