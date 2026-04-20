Англія

Наставник мерсисайдців прокоментував перемогу над Евертоном.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував перемогу над Евертоном (2:1) у 33-му турі АПЛ та підбив проміжні підсумки сезону, зазначивши, що результати команди не відповідають очікуванням клубу.

Слова нідерландського фахівця наводить пресслужба Ліверпуля.

"Ми зосереджені на потраплянні до Ліги чемпіонів. Але перед цим матчем справа була не лише в турнірній таблиці – це також про те, щоб представляти Ліверпуль. І чотири дні тому ми віддали шану пам’яті жертв трагедії на Гіллсборо.

Цього сезону в нас було не так багато великих моментів. І навіть коли вони траплялися – наприклад, коли ми забивали в компенсований час – потім усе одно могли пропустити. Ми ще не відчули достатньо радості в цьому сезоні. Я повністю згоден із Вірджилом ван Дейком: цей сезон не відповідає нашим стандартам", – заявив Слот.

Нагадаємо, Ліверпуль здобув перемогу в мерсисайдському дербі завдяки голу на 10-й компенсованій хвилині другого тайму, що дозволило команді зміцнити позиції у боротьбі за місце в Лізі чемпіонів.