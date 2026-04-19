Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 33 туру англійської Прем’єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та лондонський Арсенал.

Манчестер Сіті та лондонський Арсенал зіграють у тридцять третьому турі англійської Прем'єр-ліги на Етіхаді.

Хосеп Гвардіола, після перемоги над лондонським Челсі (3:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Мікель Артета, на тлі нічиєї проти лісабонського Спортінга (0:0), залучив до стартового складу Едегора під нападником Гаверцом.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Хусанов, Геї, О’Райлі — Родрі, Сілва — Семеньйо, Шеркі, Доку — Голанд.

Запасні: Траффорд, Рейндерс, Стоунз, Аке, Мармуш, Гонсалес, Аїт-Нурі, Савіо, Фоден.

Арсенал: Рая — К. Москера, Саліба, Габріел, Інкап’є — Субіменді, Райс — Мадуеке, Едегор, Езе — Гаверц.

Запасні: Аррісабалага, Вайт, Жезус, Мартінеллі, Йокерес, Нергор, Троссар, Льюїс-Скеллі, Доуман.

Гра Манчестер Сіті — Арсенал почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.