Наставник Сіті визнав силу суперника після ключового матчу сезону.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував перемогу своєї команди над Арсеналом (2:1) у важливому матчі чемпіонату Англії, зазначивши, що боротьба за титул залишається відкритою.

"Правда в тому, що ми мали складний календар, і зараз ми не на вершині таблиці. Поки що Арсенал – найкраща команда в Англії, але ми маємо шанс боротися до самого кінця", – сказав Гвардіола.

Іспанський фахівець наголосив, що не вважає поточну форму суперника спадом:



"Не думаю, що у Арсенала погана форма. У Кубку ліги ми були кращими. Сьогодні ми також провели дуже сильний матч. Вони приїхали з жагою після поразки, але перемогли ми. Арсенал дуже конкурентний, але ми також".

Окремо тренер відзначив рівень гри форварда Ерлінга Голанда у боротьбі з обороною суперника:



"Я б не хотів бути Голандом і грати проти Габріела та Саліби. Це дуже складно. Але Ерлінг впорався і зробив це дуже добре".

Також у складі Манчестер Сіті є занепокоєння щодо стану півзахисника Родрі, який отримав ушкодження і пройде додаткове медичне обстеження:



"Я не знаю, наскільки серйозна травма Родрі. Здається, це проблема з пахом, як сказав лікар. Ми проведемо обстеження сьогодні або завтра, тоді буде більше ясності щодо його стану", – зазначив Пеп Гвардіола.

Після цієї перемоги Манчестер Сіті скоротив відставання від Арсенала до трьох очок, маючи при цьому матч у запасі, що зберігає інтригу в боротьбі за чемпіонство.