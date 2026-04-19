Команда Алегрі здобула важливі три очки в чемпіонаті.

Ювентус здобув впевнену перемогу над Болоньєю з рахунком 2:0 у матчі 33-го туру Серії А, який відбувся в Турині.

Команда швидко відкрила рахунок – вже на старті зустрічі Джонатан Девід головою замкнув подачу П'єра Калулу та вивів господарів уперед. У першому таймі Ювентус мав ще кілька шансів збільшити перевагу, однак Болонья зуміла втриматися в грі.

Після перерви гості намагалися відігратися, але замість цього пропустили вдруге. Кефрен Тюрам, який вийшов на заміну, відгукнувся на передачу Вестона Маккенні та впевнено подвоїв перевагу господарів.

Болонья мала свої моменти, зокрема небезпечний удар Ріккардо Орсоліні, але реалізувати їх не змогла. У підсумку Ювентус довів матч до перемоги та зміцнив свої позиції у верхній частині таблиці.

Ювентус - Болонья 2:0

Голи: Девід, 2, Тюрам, 57

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі — Гольм (Тюрам, 46), Локателлі, Маккенні, Камб'язо (Гатті, 80) — Консейсан (Жегрова, 72), Бога (Опенда, 86) — Девід (Їлдиз, 72)

Болонья: Равалья — Дзортеа, Лукумі, Гелланн (Геггем, 68), Міранда — Зом (Фергюсон, 59), Фройлер, Побега (Моро, 59) — Орсоліні, Кастро (Бернардескі, 77), Камб'ягі (Роу, 59)