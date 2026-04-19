Форвард Ліверпуля натякнув на майбутнє після важливої перемоги.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах поділився емоціями після забитого м'яча в останньому мерсисайдському дербі.

Єгипетський форвард підкреслив важливість перемоги для впевненості команди:

"Це приголомшливе почуття. Найважливіше було допомогти команді освоїтися та відчути себе впевненіше. Ми знали перед грою, що вона буде складною, і я радий, що ми змогли перемогти".

Також Салах заявив, що прагне й надалі допомагати команді результативними діями та досягати високих цілей у сезоні:

"Я б хотів продовжувати забивати і допомогти команді досягти успіху в Лізі чемпіонів цього сезону. Сподіваюся, я попрощаюся гідно".

За п’ять турів до завершення чемпіонату Ліверпуль перебуває у п’ятірці найкращих, випереджаючи найближчого переслідувача (Челсі) на сім очок.