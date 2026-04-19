Англія

Тренер Арсенала закликав команду швидко перезавантажитися після поразки.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився враженнями після поразки від Манчестер Сіті з рахунком 1:2 у центральному матчі туру чемпіонату Англії.

Іспанський фахівець вважає, що результат поєдинку значною мірою визначила удача:

"Не думаю, що між командами була якась різниця. Є кілька факторів. У тому, чи потрапить м’яч у ворота чи ні, є елемент удачі. У другому випадку, коли м’яч відскакує, він потрапляє до Голанда", — зазначив Артета.

Також тренер підкреслив, що його команда загалом діяла відповідно до ігрового плану, хоча в окремих епізодах їй бракувало спокою:

"Наприкінці гри, та й із самого початку, було видно, який настрій у команди. В окремі моменти ми могли б бути трохи спокійнішими, але загалом ми вели гру так, як хотіли, і у нас були великі шанси на перемогу", — сказав наставник.

Артета визнав, що Арсенал упустив важливий шанс у боротьбі за чемпіонство, але закликав команду швидко перезавантажитися:

"Ми були дуже близькі до перемоги, але нам не вистачило, і тепер ми маємо визнати, що сьогодні втратили можливість, дуже важливу. Але попереду ще п’ять ігор. Нам потрібно перезавантажитись і почати все заново, тому що з цієї гри можна взяти багато позитивних моментів", — додав він.

За п’ять турів до завершення чемпіонату Англії Арсенал випереджає Манчестер Сіті на три очки, маючи на один зіграний матч більше.