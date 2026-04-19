Португалець повністю зосереджений на чемпіонській гонці.
Бернарду Сілва, Getty images
19 квітня 2026, 18:29
Португальський півзахисник Бернарду Сілва заявив, що залишається повністю вмотивованим, попри інформацію про можливий відхід із Манчестер Сіті після завершення сезону на правах вільного агента.
Слова футболіста наводить Sky Sports:
"Я дуже мотивований. Те, що говорять про мій відхід, зараз не має значення. Важливо, що ми маємо шанс виграти матч, який дасть нам хороші позиції в боротьбі за титул. Ми будемо боротися за перемогу", — зазначив Сілва.
Сьогодні, 19 квітня, відбудеться центральний поєдинок 33-го туру Англійська Прем'єр-ліга, у якому Манчестер Сіті прийматиме Арсенал.
Обидві команди ведуть боротьбу за чемпіонство. Наразі Манчестер Сіті посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від Арсенала на шість очок, але має гру в запасі.