Англія

Португалець повністю зосереджений на чемпіонській гонці.

Португальський півзахисник Бернарду Сілва заявив, що залишається повністю вмотивованим, попри інформацію про можливий відхід із Манчестер Сіті після завершення сезону на правах вільного агента.

Слова футболіста наводить Sky Sports:

"Я дуже мотивований. Те, що говорять про мій відхід, зараз не має значення. Важливо, що ми маємо шанс виграти матч, який дасть нам хороші позиції в боротьбі за титул. Ми будемо боротися за перемогу", — зазначив Сілва.

Сьогодні, 19 квітня, відбудеться центральний поєдинок 33-го туру Англійська Прем'єр-ліга, у якому Манчестер Сіті прийматиме Арсенал.

Обидві команди ведуть боротьбу за чемпіонство. Наразі Манчестер Сіті посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від Арсенала на шість очок, але має гру в запасі.