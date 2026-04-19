Доля чемпіонства АПЛ тепер вирішуватиметься в заочній битві команд Хосепа Гвардіоли та Мікеля Артети.
Манчестер Сіті — Арсенал
19 квітня 2026, 20:29
Манчестер Сіті — Арсенал 2:1
Голи: Шеркі, 16, Голанд, 65 — Гаверц, 18
Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Хусанов, Геї, О’Райлі — Родрі (Гонсалес, 88), Сілва — Семеньйо (Аке, 90+6), Шеркі (Фоден, 85), Доку (Савіо, 88) — Голанд.
Арсенал: Рая — К. Москера (Вайт, 74), Саліба, Габріел, Інкап’є — Субіменді (Йокерес, 85), Райс — Мадуеке (Мартінеллі, 46), Едегор, Езе (Троссар, 74) — Гаверц.
Попередження: Геї, Голанд — Москера, Габріел