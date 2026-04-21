Гвардіола підтвердив відсутність іспанського півзахисника через ушкодження паху.

Манчестер Сіті зазнав відчутної кадрової втрати напередодні поєдинку Прем'єр-ліги проти Бернлі. Опорний півзахисник та володар Золотого м'яча Родрі змушений пропустити гру через травму паху.

Іспанець відчув нестерпний дискомфорт і почав кульгати під час недільного переможного матчу проти лондонського Арсенала, де він провів на полі 88 хвилин. На початку цього тижня гравець пройшов медичне обстеження, щоб визначити ступінь серйозності пошкодження.

Головний тренер містян Пеп Гвардіола на передматчевій пресконференції офіційно підтвердив втрату лідера:

"Я думаю, що завтра він не буде готовий. Подивимося, як щодо наступних ігор — півфіналу Кубка Англії проти "Саутгемптона" або, через 12 днів, гри Прем'єр-ліги проти Евертона".

Ця травма стала черговим випробуванням для іспанця у поточному, досить складному для нього сезоні. Півзахисник вже пропустив значну частину першого кола через проблеми з підколінним сухожиллям. Крім того, він лише нещодавно набрав свою оптимальну форму після важкого пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки, отриманого минулого сезону.

Проблеми Гвардіоли з вибором складу ускладнюються ще й втратами в лінії оборони. Центральний захисник Рубен Діаш також пропустить матч проти Бернлі, оскільки продовжує відновлюватися після травми гомілковостопного суглоба.