Майбутнє 41-річного наставника може вирішитися найближчими днями.

Майбутнє Ліама Росеньйора на посаді головного тренера лондонського Челсі стає дедалі туманнішим. Нищівна виїзна поразка від Брайтона з рахунком 0:3 у вівторок суттєво похитнула довіру до 41-річного фахівця.

Ще минулого тижня Росеньйор отримував як публічну, так і приватну підтримку від керівництва клубу. Проте після фіаско на стадіоні Амекс у середу настала показова тиша — жодних обнадійливих сигналів від клубних босів пресі не надходило.

Окрім втрати підтримки згори, наставник, який перебрався до Лондона з французького партнерського клубу Страсбур трохи більше трьох місяців тому, стикається з кризою всередині колективу.

За наявною інформацією, низка ключових гравців синіх не переконані в його методах та ідеях. Ситуацію загострюють катастрофічні результати. Поразка від Брайтона стала для команди вже п'ятою поспіль у Прем'єр-лізі, причому в жодному з цих матчів лондонці не змогли забити бодай один м'яч. Це найгірша серія Челсі за останні 114 років історії клубу.

Терпець уболівальників також увірвався: під час виїзної гри фанати відкрито висловлювали своє невдоволення тренером. Сам Росеньйор після матчу не став стримуватися, публічно розкритикувавши своїх підопічних.

Наразі Челсі посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ. За чотири тури до завершення чемпіонату команда відстає від п'ятірки лідерів та жаданої зони Ліги чемпіонів на п'ять очок. Спробувати врятувати сезон та, можливо, власну посаду Ліам зможе вже цими вихідними. У неділю, о 16:00, Челсі зійдеться з Лідсом у півфіналі Кубка Англії на легендарному стадіоні Вемблі.