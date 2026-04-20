Англія

У роздягальні лондонського клубу падає довіра до головного тренера, а лідери команди вважають за помилку звільнення Енцо Марески.

Челсі програв чотири останні матчі Прем'єр-ліги, не забивши в них жодного гола. Як наслідок, шанси "синіх" потрапити до Ліги чемпіонів скоротилися до мінімальних — лондонці вже на сім очок відстають від топ-5.

Як повідомляє The Touchline, у роздягальні Челсі падає довіра до головного тренера Ліама Росеньйора, який очолив команду в січні. Кілька ключових гравців вважають, що клубу потрібен досвідченіший наставник. Ці футболісти досі незадоволені рішенням босів звільнити Енцо Мареску прямо на Новий рік — 1 січня.

У сезоні-2025/26 лондонський колектив демонструє нестабільні результати, що посилює тиск на тренерський штаб. Найближчий матч Челсі проведе 21 квітня проти Брайтона на виїзді.

Раніше повідомлялося, що Кайседо підписав новий семирічний контракт з Челсі.