Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 21 квітня 2026 року.

У гостьовому матчі 34-го туру АПЛ лондонський Челсі зазнав нищівної поразки на полі Брайтона з рахунком 3:0.

Команда Ліама Росеньйора провалилась уже на старті зустрічі й у подальшому в першому таймі взагалі була відсутньою на чужій половині та дивом не пропустила велику кількість голів.

Утім, поперерві тиск від "чайок" нікуди не подівся, тож вони оформили другий м’яч, "сині" лише трохи показали ознаки життя, і зрештою третій гол господарів їх остаточно добив.

Брайтон — Челсі 3:0

Голи: Кадіоглу, 3, Гіншелвуд, 56, Велбек, 90+1

Брайтон: Вербругген — Віффер (Велтман, 46), ван Геке, Боскальї, Кадіоглу — Балеба, Гросс — Мінте (Де Кейпер, 77), Гіншелвуд (О'Райлі, 90+2), Мітома (Велбек, 82) — Рюттер (Аярі, 82).

Челсі: Санчес — Чалоба, Фофана (Гарначо, 46), Гато — Гюсто (Ачімпонг, 90+2), Кайседо, Лавія (Ессугу, 73), Кукурелья — Е. Фернандес — Нету, Делап (Гію, 72).

Попередження: Мінте — Фофана