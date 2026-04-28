Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Брентфордом.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Брентфорда (2:1).

"Гра була місцями відкритою. Ми розпочали просто фантастично, контролювали хід матчу і мали довести справу до кінця. Нам довелося нелегко, але зараз саме той період року, коли результати мають ще більшу вагу.

Каземіро вже забивав для нас кілька важливих голів. Бруну, Гаррі та Каземіро чудово взаємодіють. Ми хотіли вийти на поле, швидко розпочати гру, виглядати небезпечно та креативно — і нам це вдалося.

Другий гол, забитий безпосередньо перед перервою, поставив нас у вигідне становище. Матч ніколи не був вирішеним. Ми контролювали його завдяки змінам у перерві і виглядали більш впевнено та солідно. Ми могли б забити ще, але я вважав, що були певні зони, які нам потрібно було контролювати краще. Хлопці продемонстрували досвід, довівши гру до перемоги. Це були важливі три очки для нас, і після матчу з Лідсом дві перемоги — це чудово.

Майже гарантоване повернення до Ліги чемпіонів? Це не було само собою зрозумілим, на певних етапах ми не були фаворитами. Зараз ми в хорошому становищі і хочемо фінішувати якомога вище, тому будемо продовжувати боротися за це", — наводить слова Карріка ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Брентфорд.