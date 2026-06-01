Англія

Легенда англійського футболу завершує шлях гравця.

40-річний англійський центральний півзахисник Брайтона Джеймс Мілнер виступив із зверненням до вболівальників із приводу завершення професійної кар’єри.

"Після 24 сезонів у Прем'єр-лізі, здається, що саме час завершити мою ігрову кар'єру.

Від мого дебюту за Лідс Юнайтед, за який я вболівав у дитинстві, у віці 16 років до того, як я став наймолодшим бомбардиром Прем'єр-ліги, я ніколи не міг мріяти про той шлях, яким я подолав, аж до того, що минулого року я не міг підняти ногу, а потім повернувся, щоб стати частиною Брайтона, який удруге в своїй історії пройшла кваліфікацію до єврокубків, у віці 40 років.

Виступати за Ньюкасл Юнайтед, Астон Віллу, Манчестер Сіті, Ліверпуль та Брайтон — хоча я також я ніколи не забуду про пам'ятний місяць у Свіндон Таун — було неймовірною честю.

Кожен клуб відіграв величезну роль у моєму житті та кар'єрі, і я хочу подякувати всім причетним — власникам, персоналу, тренерам, товаришам по команді та вболівальникам, які вітали мене та допомагали мені на цьому шляху.

Мені пощастило пережити незабутні моменти: від боротьби за виживання до виграшу трофеїв, гри в Європі та представлення моєї країни, Англії, на двох чемпіонатах Європи та двох чемпіонатах світу.

Але найбільше я буду вічно плекати людей та дружбу, яких я завів протягом гри.

Уболівальникам, також дякую. Тим, хто підтримував мене на кожному кроці, ваша підтримка означала більше, аніж ви коли-небудь уявляєте.

І тим, хто завдавав мені болю на цьому шляху, також дякую — ви всі зробили свій внесок у те, щоб зробити цю подорож незабутньою та допомогли сформувати мене як гравця та людину.

Моїй родині, дякую за кожну жертву, кожну пройдену милю та кожну мить підтримки. Нічого з цього не було б можливим без вас.

Я закінчую гру з величезною гордістю, удячністю та спогадами, які залишаться зі мною на все життя.

Футбол дав мені набагато більше, аніж я міг собі уявити, і я завжди буду вдячний за можливості, які він мені надав.

Дякую всім, хто був частиною цієї подорожі", — заявив англійський виконавець.

Нагадаємо, що Мілнеру належить рекорд за кількістю проведених матчів у англійській Прем’єр-лізі — 658 ігор.

Також Джеймс за свою кар’єру вигравав Лігу чемпіонів УЄФА-2018/19, Суперкубок УЄФА-2019, Клубний чемпіонат світу-2020 у складі Ліверпуля, чемпіонат Англії (2011/12, 2013/14 у складі Манчестер Сіті та 2019/20 Ліверпуля), Кубок Англії (2011 у складі Манчестер Сіті, 2022 у складі Ліверпуля), Кубок англійської ліги (2014 у складі Манчестер Сіті, 2022 у складі Ліверпуля), Суперкубок Англії (2012 у складі Манчестер Сіті, 2022 у складі Ліверпуля) та Кубок Інтертото-2006/07 у складі Ньюкасла.