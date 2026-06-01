Наставник збірної Португалії впевнений, що капітан команди заслужив місце у складі на мундіалі.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес висловився щодо ролі Кріштіану Роналду в національній команді напередодні чемпіонату світу 2026 року.

Наставник португальців наголосив, що не бачить жодних підстав ставити під сумнів ігрову практику 41-річного форварда на майбутньому мундіалі. За словами Мартінеса, капітан збірної продовжує демонструвати виняткову мотивацію та професійне ставлення до справи.

"Ніхто не повинен у цьому сумніватися. Він це заслужив. Ми хотіли б передати його підхід до роботи всім молодим гравцям, адже він є взірцем для наслідування.

Ми в тренерському штабі дійшли висновку: Кріштіану Роналду грає не заради конкретних індивідуальних або командних титулів. Його визначає не те, що він є, а його голод. Що б він не виграв, наступного дня у нього є той самий голод, бажання ставати кращим", — заявив Мартінес.

Роналду залишається ключовою фігурою збірної Португалії. За національну команду нападник провів 226 матчів, у яких забив 143 голи та віддав 46 результативних передач. На чемпіонатах світу в його активі 22 поєдинки, вісім забитих м’ячів і дві гольові передачі.

Нагадаємо, ще навесні Мартінес позитивно висловлювався щодо перспектив ветерана у збірній, а також заперечував, що форвард одержимий досягненням позначки у 1000 голів за кар’єру.

На чемпіонаті світу-2026 Португалія виступить у групі D, де зустрінеться зі збірними ДР Конго, Узбекистану та Колумбії. Перед стартом турніру команда Роберто Мартінеса проведе товариські матчі проти Чилі та Нігерії.