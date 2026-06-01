Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Але від виклику гравців із країни-терористки втриматись не змогли.

Національна збірна Мексики офіційно представила заявку на чемпіонат світу-2026.

Тренерський штаб на чолі з Хав’єром Агірре включив до списку 26 футболістів, серед яких гравці англійської Прем’єр-ліги, Ла Ліги, Ередивізі, мексиканської Ліги MX та інших європейських чемпіонатів.

Воротарі

Рауль Рангель (Гвадалахара)

Карлос Асеведо (Сантос Лагуна)

Гільєрмо Очоа (АЕЛ Лімасол)

Захисники

Хорхе Санчес (ПАОК)

Сесар Монтес (локомотив москва)

Йохан Васкес (Дженоа)

Ісраель Рейєс (Америка)

Матео Чавес (АЗ)

Хесус Гальярдо (Толука)

Півзахисники

Едсон Альварес (Фенербахче)

Ерік Ліра (Крус Асуль)

Луїс Ромо (Гвадалахара)

Альваро Фідальго (Реал Бетіс)

Орбелін Пінеда (АЕК Афіни)

Обед Варгас (Атлетіко Мадрид)

Гільберто Мора (Тіхуана)

Луїс Чавес (динамо москва)

Роберто Альварадо (Гвадалахара)

Браян Гутьєррес (Гвадалахара)

Нападники

Рауль Хіменес (Фулгем)

Алексіс Вега (Толука)

Сантьяго Хіменес (Мілан)

Армандо Гонсалес (Гвадалахара)

Хуліан Кіньйонес (Аль-Кадісія)

Сесар Уерта (Андерлехт)

Гільєрмо Мартінес (УНАМ Пумас)



Збірна Мексики виступатиме в групі A у складі Чехії, ПАР та Південної Кореї.